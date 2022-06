Stipendiatinnen erhalten 200 Euro monatlich : Wie die Bürgerstiftung Gesamtschüler fördert

Die 14-jährige Zehra (links) und Avista, 15 Jahre alt, gehören zu den Stipendiaten an der Dieter-Forte-Gesamtschule. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf 200 Euro monatlich erhalten sechs Achtklässler der Dieter-Forte-Gesamtschule nun bis zum Abschluss der zehnten Klasse. Wofür das Geld eingesetzt wird.

Avista (15) und Zehra (14) haben einen Traum. Beide wollen nach der Schule Ärztinnen werden, am liebsten in der Chirurgie. Dass man dafür ein exzellentes Abitur schaffen muss, ist den beiden Achtklässlerinnen der Dieter-Forte-Gesamtschule bewusst. Beide sind jedoch auf einem guten Weg – der angestrebte Einser-Notenschnitt spiegelt sich größtenteils schon jetzt auf dem Zeugnis wider. „Wenn mich jemand aus der Klasse dafür Streber nennt, nehme ich das als Kompliment“, sagt Avista.

Bei ihrem großen Ziel erhalten sie nun Unterstützung von der Bürgerstiftung Düsseldorf und in Person von Michael Biallas. Eigentlich ist der frühere, stellvertretende Schulleiter der Gesamtschule schon im Ruhestand. Doch Jugendliche zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu bewegen, bleibt für den pensionierten Lehrer eine Herzensangelegenheit. Noch immer ist er bei der Stadt in einigen Projekten engagiert, mit denen Schulschwänzer wieder in die Klassen- und Schulstrukturen integriert werden sollen. Als er hörte, dass die Bürgerstiftung ein neues Stipendium zur Bildungsförderung von Schülern plant, erklärte sich Biallas nicht nur für die Betreuung der Stipendiaten bereit, sondern konnte das Programm auch für seine ehemalige Schule gewinnen. „Hier kann das Geld besonders gut eingesetzt werden. Denn vor allem Kinder, die sozial benachteiligt sind, haben auch die schlechteren Bildungschancen“, sagt er.