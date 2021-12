Für Obdachlose : Bürgerstiftung Düsseldorf verschenkt 520 Schlafsäcke

Dirk Mecklenbrauck (Mitte) und Oliver Ongaro (r.) übergaben die Schlafsäcke an Bedürftige wie Lisa-Marie Dittmar, die zurzeit in einer unbeheizten Wohnung schläft. Foto: RP/Nico Preikschat

Oberbilk Die Hilfsorganisation Fiftyfifty hat mit der Verteilung der warmen Schlafsäcke begonnen, die von der Bürgerstiftung gespendet wurden.

Wenn es draußen kalt wird, verkriecht man sich gerne in der warmen Wohnung. Menschen, die kein Zuhause haben, können das nicht – sie sind der Kälte oft schutzlos ausgesetzt. Um ihnen zu helfen, spendet die Bürgerstiftung Düsseldorf im Rahmen der Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ 520 Schlafsäcke Gesmtwert von rund 10.000 Euro an Obdachlose.

Die Hilfsorganisation fiftyfifty kümmert sich um die weitere Verteilung. Am Mittwoch fand die erste Übergabe an Lisa-Marie Dittmar und Tim Brüggendieck statt. Beide schliefen aktuell in einer zwangsversteigerten Wohnung ohne Heizung, erklärte Oliver Ongaro, ein Streetworker von fiftyfifty. „Viele Obdachlose meiden momentan die Unterkünfte, weil sie Angst haben, sich dort anzustecken“, sagte er. „Die Ärmsten der Armen trifft die Coronakrise besonders heftig.“