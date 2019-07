Von Düsseldorfern für Düsseldorfer : Bürgerstiftung sucht ehrenamtliche Projektleiter

Die Bürgerstiftung lud am Sonntag zur großen Seniorendisco in den Henkel-Saal ein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Bürgerstiftung Düsseldorf setzt viele Projekte in der Stadt um – beispielsweise die Seniorendisco. Damit alles funktioniert, braucht es Helfer, auch solche, die bereit sind, Verantwortung für die Veranstaltungen zu tragen.

Kontakt Interessierte können sich bei Sabine Tüllmann melden, per Mail an info@buergerstiftung-duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211 86322180. Weitere Infos gibt es unter www.buergerstiftung-duesseldorf.de.

Und so kam die Idee, dass der Chor Konzerte in Seniorenheimen geben könnte und so Musik zu den Menschen bringt, die nicht mehr mobil und flexibel sind. „Und deren Feedback war unglaublich, einige sind wirklich aus sich herausgegangen, wie sie es im Alltag nie schaffen würden“, beschreibt die Organisatorin das Ergebnis.

In Zusammenarbeit mit dem DJ Theo Fitsos wurde das Konzept erweitert. „Theo wollte sich bei uns einbringen, und gemeinsam haben wir das Konzept der Seniorendisco entwickelt“, erzählt Tüllmann. Der DJ legt seither ehrenamtlich in verschiedenen Düsseldorfer Zentren plus auf. „Da gibt es Kaffee und Kuchen und Musik, zu der die Gäste schon in ihrer Jugend getanzt haben“, erzählt Christine Ullmann.