Aufruf in Düsseldorf : Bürgerstiftung bittet um Spenden für Alte und Arme

Düsseldorf In der Weihnachtszeit sammelt die Bürgerstiftung unter dem Motto „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ für Bedürftige. Diese Hilfe ist jetzt in der Corona-Krise wieder gefragt – es geht um Essen für alte und arme Menschen.

Es profitieren vor allem Senioren, die jetzt nicht mehr für fünf Euro im Zentrum plus essen gehen können, weil diese gesperrt sind. Der Lieferdienst kostet aber zehn Euro – die Differenz wird aus dem Sonderfonds finanziert. Tüllmann appelliert an die Senioren: „Bitte bleiben Sie zuhause, Ihnen wird Essen gebracht.“

Die Bürgerstiftung erwirbt außerdem en gros bei Aldi, Lidl und Penny Einkaufsgutscheine über 25 Euro pro Stück und verteilt sie an Bedürftige. Die Discounter haben die Regeln für die Bürgerstiftung geändert: Normalerweise kaufen die Ehrenamtler in den jeweiligen Filialen maximal fünf Gutscheine. Dies ist nun anders: Die Gutscheine können jeweils zentral an einer Stelle durch die Stiftung erworben werden – in unbegrenzter Höhe. „Wir danken dafür, das ging schnell und unkompliziert“, sagt Tüllmann.