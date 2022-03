Reaktionen auf Russlands Angriff auf die Ukraine : Oberbürgermeister Keller regt Städtepartnerschaft mit ukrainischer Stadt an

Düsseldorf In Zukunft könnten Düsseldorf und das westukrainische Czernowitz eng zusammenarbeiten. Von dort wurde bereits Interesse bekundet. Die Partnerschaft der Landeshauptstadt mit der russischen Hauptstadt Moskau liegt als Reaktion auf den Angriff auf Eis.

Zu Düsseldorf besteht schon seit Jahren ein enger Kontakt. „Daher ist der Wunsch dies nun in einer offiziellen Städtepartnerschaft zu besiegeln bei vielen Akteuren der Stadtgesellschaft groß“, so Keller. 2019 reiste eine Düsseldorfer Delegation unter dem damaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel nach Czernowitz, im selben Jahr nahm eine Delegation aus Czernowitz am Second International Mayors Summit on Living Together in Düsseldorf teil. Auch die jüdische Gemeinde der Landeshauptstadt, die Mahn- und Gedenkstätte, das Heine-Institut sowie das Albert-Einstein-Gymnasium pflegen Kontakte zur ukrainischen Stadt.