Ausstellung : Bürgerhilfe macht das Leben von Kindern reicher

Typisch Bürgerhilfe: Kinder bedanken sich bei Hans Küster (r.) für eine Spende. Mit auf dem Foto: Hanno Bremer und Angelika Penack-Bielor. Foto: Marc Ingel

Gerresheim In der Deutschen Bank in Gerresheim blickt eine Foto-Ausstellung auf 30 Jahre Bürgerhilfe zurück.

Die U13-Fußballerinnen der Sportfreunde Gerresheim bedanken sich für die gespendeten Trikots. Kinder senden Grüße von ihrem Freizeittripp, den es ohne den Zuschuss der Bürgerhilfe nie gegeben hätte. Kleine Patienten der Kinderneurologie am Sana-Krankenhaus nehmen Hans Küster in den Arm. Es sind solche Fotos, die am besten ausdrücken, was die Bürgerhilfe Gerresheim und ihr rühriger Vorsitzender in den vergangenen 30 Jahren bewegt haben. Alle Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins haben stets vor allem ein Ziel: Das Leben von Kindern zu erleichtern und zu bereichern.

Unzählige dieser Fotos sind jetzt in der Filiale der Deutschen Bank an der Benderstraße 8 in einer Ausstellung zu sehen, die die vergangenen drei Jahrzehnte Revue passieren lässt. Viele Scheckübergaben sind darunter, aber die Aufnahmen handeln auch von der Teilnahme am Veedelszoch im Stadtteil oder von der „Stimme Gerresheims“, dem Wettbewerb, den die Bürgerhilfe während eines großen Trödelmarkts initiiert hat. Und nicht zuletzt von der Unterstützung der Rollstuhl-Tischtennismannschaft von Borussia Düsseldorf, die zum vierten Mal Deutscher Meister geworden ist und eine kleine Demonstration ihres Könnens während der Ausstellung zeigte.