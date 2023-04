Bauen in Düsseldorf Was die Bürger für das Zooviertel wollen

Die Zooterrassen werden Düsseltal im Allgemeinen und die Rethelstraße im Besonderen verändern, so viel ist klar. Das Bauprojekt erstreckt sich vom Beginn der Franklinbrücke entlang von Rethel- und Ahnfeldstraße bis zu der heutigen Spielhalle. Baurecht gibt es noch nicht, die Projektentwickler Silberlake Real Estate und Aldi-Süd mit dem Büro RKW Architektur+ als federführender Planer hoffen grob auf eine Fertigstellung bis Ende 2026, entsprechend steht ein Abriss des jetzigen Baukörpers an der Rethelstraße 98 und 100 zwischen Ahnfeldplatz und Brücke, der aktuell vor allem mit fluktuierenden Geschäften noch hoch frequentiert ist, nicht kurz bevor. Und man kann den Investoren sicher keineswegs vorwerfen, sie würden die Menschen vor Ort nicht mitnehmen bei ihren Planungen. So gab es zwei Bürgerbeteiligungen, deren Auswertung jetzt vorliegt. Die Ergebnisse sollen in die eben noch nicht final ausgearbeiteten Pläne einfließen, ob das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.