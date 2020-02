Wohnen in Düsseldorf : Bürgerbegehren für bezahlbares Wohnen startet

Düsseldorf Das Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“ ist jetzt angelaufen. Die Organisatoren wollen mindestens 16.000 Unterschriften sammeln und damit einen Bürgerentscheid herbeiführen.

Das Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“ ist am Montag mit leichter Verzögerung gestartet. Die benötigte Kostenschätzung durch die Stadt liege erst jetzt vor, hieß es. Die Organisatoren sammeln ab sofort Unterschriften mit dem Ziel, in zunächst 13 Wohnvierteln in Düsseldorf eine so genannte Milieuschutzsatzung einzuführen. Dazu müssten zunächst 16.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer unterschreiben – nächster Schritt wäre dann ein Bürgerentscheid im Zusammenhang mit der Kommunalwahl im September.