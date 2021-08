Bürgerbäume für Düsseldorf : Wer will im Garten einen Blauen Kölner?

So schön blühen Obstbäume in der Urdenbacher Kämpe. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Düsseldorf Die Stadt denkt sich immer wieder neue Projekte aus, um für mehr Grün in Düsseldorf zu sorgen. Im Herbst startet dafür ein neues Projekt. 200 Bäume werden günstig unters Volk gebracht.

Die neue Ratsmehrheit aus CDU und Grünen hat sich das große Ziel vorgenommen, Düsseldorf zur Klimahauptstadt zu machen. Jährlich steht dafür ein Etat von 60 Millionen Euro zur Verfügung, was sicherlich eine große Summe ist – aber klar ist auch, dass das Ziel nicht nur über Investitionen der Stadt zu erreichen ist. Die Bürger müssen mitmachen, neben großen Projekten wie Dach- oder Fassadenbegrünungen, die großzügig gefördert werden, tragen auch neue Bäume dazu bei, das Klima in der Stadt zu verbessern. In der kommenden Pfanzsaison will das Gartenamt mit dem Projekt Bürgerbäume für das Pflanzen neuer Bäume im heimischen Garten werben.

Die Aktion soll mit einer Kampagne beworben werden, Ziel ist es, im Herbst 200 Bäume durch Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in ihren Gärten pflanzen zu lassen, wobei sich die Menschen verpflichten sollen, diese auch zu pflegen und zu erhalten. Die jungen Bäume sind maximal 2,50 Meter groß. „Man muss schon was tun für die Natur“, sagt dazu Umweltdezernentin Helga Stulgies. Das Gartenamt will bei dem Projekt auch Spezialitäten unters Düsseldorfer Volk bringen, etwa den Blauen Kölner, den viele sicher gerne im Garten haben wollen – dahinter verbirgt sich kein trunkener Effzeh-Fan oder kölscher Karnvealist, sondern ein Apfel mit bläulich schimmernder Schale, der am Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet und in vielen Gärten im Rheinland und am Niederrhein kultiviert wurde.