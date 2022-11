Grünflächen in Düsseldorf : Bürger sollen Pläne für Grünflächen mit entwickeln

Düsseldorf Die Düsseldorfer nutzen ihre Grünanlagen auf vielfältige Weise. Wie diese künftig gestaltet werden, soll nun in einem Plan festgehalten werden.

In diesem Jahr stellt das Garten-, Friedhofs- und Forstamt unter Beteiligung vieler Fachämter und der Bezirksverwaltungsstelle den Grünordnungsrahmenplan für den Stadtbezirk 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich) auf. Die Grünordnungspläne, die es seit 1979 in Düsseldorf gibt, behandeln die Themen Arten- und Biotopschutz, Erholen und Spielen sowie die gestalterische Wirkung des Grüns. Mit Hilfe der Pläne sollen Defizite und Bedarfe benannt und daraus Entwicklungsziele und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. „Die Grün- und Freiflächen in der Stadt müssen immer mehr Funktionen erfüllen und diesen auch gewachsen sein“, teilt die Stadt mit. Zu den neuen Anforderungen zählen beispielsweise die wachsenden Einwohnerzahlen und der Klimawandel mit Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürmen.

Für den Stadtbezirk 6 fand bereits im Frühjahr eine digitale Öffentlichkeitsbeteiligung statt, bei der ein Zielkonzept erarbeitet wurde. Dieses wird nun den Bürgern und Bürgerinnen bei einer Werkstatt vorgestellt und diskutiert. Dazu lädt die Stadt alle an der „grünen Seite“ der vier Stadtteilen interessierten Menschen herzlich ein. Die Bürgerwerkstatt findet statt am Dienstag, 22. November, um 19 Uhr im Rather Familienzentrum, Rather Kreuzweg 4. Das Tragen einer medizinischen Maske während der Veranstaltung wird empfohlen.