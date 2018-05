Düsseldorf: Bürger sollen bei Kultur-Wettbewerb mitreden

Düsseldorf Ausschüsse stimmen in gemeinsamer Sitzung für Grundsatzbeschluss zum "blau-grünen Band".

Der geplante Wettbewerb zur Stärkung und Vernetzung der Düsseldorfer Kulturlandschaft (Arbeitstitel: "Blau-grüner Ring") soll mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung verbunden werden. "Wir wollen das Thema in aller Breite diskutieren", erklärte Planungsdezernentin Cornelia Zuschke gestern in einer gemeinsamen Sitzung sechs zuständiger Ausschüsse und zweier Bezirksvertretungen. Alle Gremien stimmten für den Grundsatzbeschluss und damit für den Wettbewerb. Am 14. Juni muss der Rat über das Thema abstimmen.