Umstrittener Versuch am Rheinufer : Bürger sammelt Unterschriften gegen Düsseldorfer Pop-Up-Radweg

Stephan Keller unterstützt die Kritik von Niklas Götzen (r.) am Radweg an der Cecilienallee. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Pop-up-Radweg am Rheinufer erhitzt die Gemüter. Anwohner Niklas Götzen sammelt online Unterschriften für eine sofortige Abschaffung. Am Donnerstag traf ihn CDU-Kandidat Stephan Keller. Götzen betont, er sei selbst begeisterter Radfahrer.

Wenn etwas nicht gut gemacht ist, sollte es auch wieder verschwinden, meint Niklas Götzen. Also hat er eine Internet-Petition gestartet, um die „Pop-Up-Bike Lane“ auf der Cecilienallee abzuschaffen. „Ich bin Pro-Fahrrad und für mehr Radwege. Ich bringe meinen Sohn täglich mit dem Fahrrad zur Tagesbetreuung und ich fahre abends gerne mit dem Rennrad“, sagt Götzen. Aber an dieser Stelle einen abgetrennten Fahrradweg einzurichten, sei unsinnig. „Für Radfahrer gibt es an diesem Streckenabschnitt sowieso schon drei Möglichkeiten zu fahren.“

Der am Wochenende eröffnete Radweg erhitzt die Gemüter. Götzen begründet seine Petition – die bislang rund 920 Unterstützer gefunden hat – in erster Linie mit einer deutlich erhöhten Gefährdung aller Verkehrsteilnehmer durch mangelhafte Beschilderung und Verkehrsführung. „Es entstehen viele gefährliche Verkehrssituationen. Dabei sollte doch die Sicherheit für alle an oberster Stelle stehen“, ärgert sich der zweifache Familienvater. „Sobald ein Paketzusteller oder ein Krankenwagen hält, ist das Chaos vorprogrammiert.“

Unterstützung erhält Götzen von CDU-Oberbürgermeisterkandidat Stephan Keller, der ihn am Donnerstag traf. „Düsseldorf wollte es wohl Berlin gleichtun und einen Pop-up-Radweg aufbauen. Nur hat man sich eine völlig falsche Stelle ausgesucht“, sagt Keller, der bis 2016 Verkehrsdezernent im Düsseldorfer Rathaus war und dann als Stadtdirektor nach Köln wechselte. „Pop-up heiß nicht einfach irgendwo einen Radweg hinzusetzen, sondern es braucht Planung. Was an der Cecilienallee passiert ist, ist ohne Sinn und Verstand.“ Nach Kellers Ansicht wäre das Geld besser in einer Sanierung der wassergebundenen Decke des Weges am Rheinpark investiert worden.