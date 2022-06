Bombenentschärfung in Düsseldorf : Kritik an Infos zur Bombenentschärfung

Düsseldorf Einige Bürger bemängeln zu leise Lautsprecherdurchsagen. Auch die Warn-App-Hinweise kamen bei manchem Nutzer zu spät an. Die Ursachen dafür sollen gesucht werden.

Am Dienstagabend ist in Unterrath eine britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dafür mussten in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle rund 2000 Menschen das Gebiet verlassen. Das geschah aber nicht reibungslos. Vor Ort und später in den sozialen Medien wurde kritisiert, dass Lautsprecherdurchsagen zu leise waren und deshalb nicht gehört wurden. Bemängelt wurde auch, dass Einsatzkräfte auf viele Fragen keine Antworten geben konnten. So war einigen Menschen offenbar unklar, wie das Gebiet bei eingestelltem Bahnverkehr am besten verlassen werden soll.