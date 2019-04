Stadtplanung am Rhein : Düsseldorfer für längeren Rheinufertunnel

Stadtplanung am Rhein

Die Düsseldorfer können sich eine Verlängerung des Rheinufertunnels in Richtung Norden vorstellen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der Rheinufertunnel wurde 1993 eröffnet. Sympathien gibt es bei den Bürgern für eine Verlängerung in Richtung Messe.

Der Begriff „blaugrüner Ring“ ist ein wenig sperrig, aber er dürfte ein Markenzeichen der Düsseldorfer Stadtentwicklung werden. Denn die mit ihm verbundenen Örtlichkeiten bewegen die Menschen: die Kultureinrichtungen vom Ehrenhof bis zum Medienhafen werden von diesem Ring ebenso umfasst wie das Rheinufer. Mehr Zusammenhang soll zwischen den Instituten hergestellt werden, 45 Entwürfe wurden im März eine Woche am Ratinger Tor öffentlich präsentiert. Mehr als 900 ausgefüllte Rückmeldekarten, Briefe und E-Mails gab es aus der Bürgerschaft. Wichtige Tendenzen:

Rheinufer Fast alle Planer sehen eine Verlängerung des Rheinufertunnels in Richtung Norden vor. Die Idee finden auch die meisten Düsseldorfer gut, die sich zu den Entwürfen äußerten. Mit einer Verlängerung griffe man Pläne der achtziger Jahre auf, denn ursprünglich war der Tunnel länger geplant. Im Gegensatz zur großen Buddelei, gegen die die Bürger am Rhein nichts hätten, wollen sie dort keine neuen Hochhäuser. Besser solle auf die Aufenthaltsqualität geachtet werden (öffentliche Toiletten, Mülleimer, Sitzgelegenheiten etc.)