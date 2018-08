Bürger in Düsseldorf klagen über Probleme an Methadonausgabe-Stellen

Düsseldorf Arztpraxen, die Drogenabhängige mit Ersatz-Präparaten versorgen, bereiten Anwohnern Kopfzerbrechen. Sie klagen über Unrat und Gelage im Umfeld. Mit klaren Regeln versuchen Praxen, mögliche Belästigungen zu vermeiden.

Die geplante Schließung der städtischen Methadon-Ambulanz an der Flurstraße verunsichert Bürger, die in der Nähe anderer Ausgabestellen leben. „Therapien für Drogenabhängige sind wichtig, aber das, was sich hier abspielt, macht mir und vielen Nachbarn große Sorgen. Es geht hoch her mit Bier und Schnaps, oft ist es laut bei diesen Gelagen, überall bleibt Unrat liegen, man fühlt sich nicht wohl“, sagt Sylvia Meinhold. Die 70-Jährige wohnt in der Heinz-Schmöle-Straße, nicht weit vom Hauptbahnhof, in einer Eigentumswohnung. Die Seniorin und einige ihrer Nachbarn sind davon überzeugt, dass es jenseits der allgemeinen Probleme rund um den Bahnhof einen Zusammenhang zwischen den Gelagen und der nahe gelegenen Niederlassung der Praxis von Thomas Schappert und Kollegen gibt. Die zählt zu den derzeit acht Standorten, an denen neben der Stadt verschiedene niedergelassene Ärzte harte Drogen, vor allem Heroin, durch Ersatz-Medikamente wie Methadon oder Diamorphin ersetzen („substituieren“). „Wenn die Stadt in wenigen Monaten die Flurstraße schließt, werden die dortigen Patienten auf die Praxen dieser niedergelassenen Ärzte verteilt, dann wird das alles womöglich noch schlimmer“, befürchtet Meinhold.