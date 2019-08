Kostenpflichtiger Inhalt: Büdchentag in Düsseldorf : Düsseldorf liebt seine Büdchen

Bei Sonnenuntergang ist das Fortuna-Büdchen am Rheinufer ein beliebter Treffpunkt. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am 24. August würdigt der Düsseldorfer Büdchentag die Kleinhändler der Stadt. Deren Verankerung in den Vierteln sorgt dafür, dass sie anhaltend beliebt sind. Viele haben in den letzten Jahren auch ihr Sortiment modernisiert.