Düsseldorf: Bücherschätzen an der Uni: Ramsch und Raritäten

Düsseldorf Jeden zweiten Monat bietet die Landesbibliothek eine kostenlose Büchersprechstunde für literarische Erb- und Fundstücke an.

Für schlappe zehn Deutsche Mark hat Peter Herfort vor rund 30 Jahren seine historische Chronik in Budapest gekauft. Auf mehreren hundert Seiten wird darin handschriftlich das Geschehen in Ungarn im Jahr 1764 beschrieben. Nun will Herfort wissen, was das Werk wert ist. Eine Aufgabe für den Bibliothekar Rainer Weber sowie Restaurator Otmar Wetten von der Bibliothek der Heinrich-Heine-Universität. Jeden zweiten Monat bieten sie eine kostenlose Büchersprechstunde für literarische Erb- und Fundstücke jeglicher Art an, wo sie den Wert alter Schmöker schätzen. Jedoch nicht immer mit einem glücklichen Ende für die Besucher.