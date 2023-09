Lesen in Düsseldorf Bücherei in Eller ist für die Zukunft gerüstet

Die Stadtbücherei Eller am Gertrudisplatz 16 feiert am morgigen Donnerstag, 21. September, mit einem vielfältigen Programm ihren 100. Geburtstag. Die Feier mit Luftballonknoten und Glitzertattoos in der Kinderbücherei startet um 14 Uhr. Ab 18.30 Uhr wird dann bei einem Sektempfang auf den Geburtstag angestoßen. Im Anschluss findet um 19.30 Uhr eine Lesung mit Jule Vollmer unter dem Titel „Leselust“ statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zur Abendveranstaltung ist erforderlich per E-Mail an stbeller@duesseldorf.de oder telefonisch unter 0211-8924129.