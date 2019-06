Bücherbummel 2019 : Der Bücherbummel macht Lust aufs Stöbern

Antiquare aus der Region wollen selbst eingefleischte Online-Buchbesteller zur Bibliophilie bekehren – wenn das Wetter mitspielt.

Die Stifter dieser Liebe stehen in weißen Zelten – eine ungewohnte Umgebung für sie. Bücher sind an und für sich recht unempfindlich. Sie mögen nur kein Wasser. Christoph Wildes Blick geht prüfend zum Himmel. „Wenn’s heute oben bleibt, das wäre gut“, sagt er. „Ich bin gebremst optimistisch.“ Der Mann mit dem Rauschebart verwahrt seine Handelsgüter sonst hoch und trocken in seinem Antiquariat an der Birkenstraße. „Aber wenn die Leute nicht zum Buch kommen, muss das Buch eben zu den Leuten.“ Ja, die Buchhändler haben es nicht leicht. Als Christoph Wilde seinen ersten Job in einem Antiquariat annahm, trugen die Kunden stapelweise Bücher zur Kasse. „Die hatten sie beim Stöbern entdeckt.“ Heute kaufen die meisten Menschen ihren Lesestoff online. Nicht nur bei Amazon – die meisten Antiquariate haben inzwischen einen Online-Shop. Aber im Netz suchen Kunden ein bestimmtes Buch, klicken auf „in den Warenkorb“ – und sind wieder weg.