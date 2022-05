Wirtschaft in Düsseldorf : Zwei Gerresheimer wollen Unternehmenskultur neu definieren

Düsseldorf Ulrike Germann und Eberhard Seitz haben ein Buch darüber geschrieben, wie Hierarchiedenken und mangelnde Kommunikation Firmen ausbremst.

Sie haben beide einen journalistischen Hintergrund, eine jahrzehnte lange Erfahrung in Unternehmen und Verlagen, ergänzen sich und sind doch verschieden: „Ich bin das soziale Gewissen“, sagt Ulrike Germann. „Ich bin das Kapital“, entgegnet Eberhard Seitz dann. Was das Gerresheimer Paar wiederum vereint, ist der immer wieder auftretende Ärger über interne Abläufe in Firmen, egal ob groß oder klein, über strikte Hierarchien und die mangelnde Bereitschaft, mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten. „Also reifte bei uns der Gedanke, ein Buch darüber zu schreiben, wie man es besser machen könnte“, erklärt Seitz. Klammheimlich wohl schon vor zehn Jahren, konkret schließlich ab 2020. Jetzt ist es fertig: 250 Seiten lang, 48 Euro teuer, am heutigen Mittwoch erscheint es offiziell.

„Disrupt your Communication!“ heißt im übertragenen Sinne (und weniger martialisch ausgedrückt) so viel wie „Überdenke deine Art der Kommunikation und konzeptioniere sie neu“. Angesprochen fühlen sollen sich vor allem die Chefs, die allzu oft in ihrem Elfenbeinturm den Blick für das Wesentliche verlieren und nicht erst den Austausch mit ihren Arbeitnehmern, Kunden oder Lieferanten suchen. Transparenz nach innen wie außen hat Ulrike Germann immer wieder in ihrer Karriere gepredigt – und wurde doch allzu oft nicht angehört. Flexibilität auf allen Ebenen ist auch das, was Eberhard Seitz fordert, das Aufbrechen von Silodenken, wie er es nennt, am Ende steht dann die Kommunikative Organisation, in dem der Chef zwar seine Führungsfunktion behält, aber eben eher im Sinne eines Teamleaders, der den Überblick behält.