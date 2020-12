Corona in Düsseldorf : Bürger halten Erfahrungen mit Corona in Buchform fest

Bürger halten Erfahrungen mit Corona in Buchform fest

Corona in Düsseldorf

Grafenberg „Wie Menschen eine besondere Zeit erleben“ – so lautet der Titel eines frisch veröffentlichten Buchs. Geschrieben und gestaltet haben es rund zwei Dutzend Düsseldorfer Autoren und Künstler. Die Initiative dazu kam vom Quartiersmanagement „Nachbarschaft stiften” der evangelischen Osterkirchengemeinde Grafenberg-Düsseltal-Rath.

Mitten im ersten Lockdown hat Quartiersmanagerin Birgit Keßel zu einem besonderen Buchprojekt aufgerufen. Es meldeten sich zahlreiche Menschen aus Grafenberg und Düsseltal mit Geschichten, Gedichten, handgeschriebenen Briefen, Bildern und Fotos. „Wir haben die eingereichten Ergebnisse gesichtet und entschieden, sie unverändert in das Buch aufzunehmen”, erklärt Keßel. Damit seien die Beiträge gewürdigt worden – und authentisch geblieben.

Bea Halm-Schloesser hat sich an dem Buchprojekt als Hobby-Künstlerin beteiligt. „Weil wir das Meer in diesem Jahr nicht besuchen konnten, habe ich mir das Meer herbei gemalt.” Herausgekommen ist ein farbenfrohes Bild. Titel: „Ein Bild von meiner Sehnsucht nach Sonnenuntergang am Strand, der Wolken und Wellen rötet“.