Mayersche und Thalia : Nach der Fusion: Buchhandlungen in Düsseldorf bleiben

Düsseldorf Düsseldorf hat schon einige große Buchhandlungen verloren – wie etwa den Stern-Verlag. Doch nach der aktuellen Fusion im Buchhandel soll es in Düsseldorf keine Schließungen geben.

Die Fusion der beiden Buchhandelsunternehmen Mayersche (55 Standorte) und Thalia (300) ist eine Elefantenhochzeit. Negative Auswirkungen auf Düsseldorf soll es nicht geben. „Es wird keine Filialschließungen geben, das Netz unser beider Buchhandlungen ergänzt sich optimal“, sagt Katja Mankiewicz, Leitung Marketing bei der Mayerschen. Die sieht man offenbar auch für die Friedrichstraße so, wo beide Unternehmen vertreten sind. Zudem gibt es die Mayersche auf der Kö, an der Bender- sowie der Nordstraße. Thalia hat als einzigen Düsseldorfer Standort die Düsseldorf Arcaden.

Laut Katja Mankiewicz wolle man nun das Angebot in der Landeshauptstadt weiter verdichten. „Es geht uns insbesondere auch um die Sicherung des stationären Buchhandles – auch für unsere Innenstäte – und für die weitere Stärkung des Buches in der Gesellschaft.“ Die Arbeitsplätze in den Filialen seien gesichert. Beide Marken würden zudem zunächst ihre Eigenständigkeit behalten. Etwas anderes kommt offenbar nicht in Frage. „Dafür sind sie zu positiv im Markt und bei unseren Kunden positioniert und etabliert.“