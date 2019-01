Oberkassel : Das Ende einer kulturellen Institution

Buchhändlerin Katharina de Fries steht in der Buchhandlung „Gudrun Lange“ am Tisch mit den Neuerscheindungen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Am Silvestertag schloss die kleine Buchhandlung „Gudrun Lange“ an der Luegallee nach genau 36 Jahren. Inhaber Bernd Gossens war der Mietvertrag gekündigt worden.

Sie galt als kleinste Buchhandlung Deutschlands. Deshalb war zwar nicht jedes Buch vorrätig, wurde aber stets innerhalb eines Tages besorgt. So viel Zeit muss sein, zumal für leidenschaftliche Leser, deren Uhren eh anders ticken. Dafür gab es zu jedem Gedruckten ein paar Sätze, eine Einschätzung, oft die Aufforderung: „Sagen Sie mir mal, wie Sie es fanden.“ Die Buchhandlung „Gudrun Lange“an der Luegallee war ein Ort für Menschen, die lieber blättern als über Bildschirme zu wischen. Damit ist es nun vorbei. Am Silvestertag wurde diese Institution geschlossen – nach 36 Jahren, weil der Mietvertrag gekündigt wurde

Direkt neben der Tür standen die Biografien, Gandhi in der Nachbarschaft von Nelson Mandela. Dann kamen die Sachbücher, unter dem Fenster fand die Welt Platz – Reiseliteratur in allen Facetten, daneben in hohen Regalen die Krimis. In der Mitte versammelten sich auf einem Tisch die Neuerscheinungen. So hatte jedes Genre seinen festen Platz, wurde jeder Zentimeter genutzt. „Gerade wenn wenig Raum ist, braucht alles eine Ordnung“, war die Devise von Gudrun Lange, die diese Buchhandlung 1982 gründete und später Gastgeberin zahlreicher Autorenlesungen war.

Info Viel Geld für wenig Raum Ladenmieten Die steigenden Ladenmieten auf der Luegallee, der Einkaufsstraße von Oberkassel, sind immer wieder Thema: Zurzeit wird ein Geschäftslokal auf der weniger beliebten Nordseite angeboten – 120 Quadratmeter für knapp 4000 Euro Kaltmiete. Angebot Das Angebot von Bernd Gossens, einen Laden für 30 Euro pro Quadratmeter zu mieten, wurde vom Hausbesitzer nicht akzeptiert. Dieser wartet lieber ab, bis ihm jemand mehr bietet, denn an der Luegallee sollen bis zu 60 Euro bezahlt werden.

Dass dieser Raum mit seinen 37 Quadratmetern nur so groß wie ein Wohnzimmer war, störte sie nicht; dass es kein Lager gab, war ein größeres Problem, aber zu lösen: Die Buchhändlerin mietete um die Ecke eine Wohnung, zog dort ein und nutzte einen der Räume als Warenlager und Arbeitszimmer. Improvisationstalent gehörte zu ihren Talenten, ein glänzendes Gedächtnis hatte sie außerdem. In einem Fernsehinterview mit dem ZDF erzählte sie mal, dass sie 80 Prozent ihrer Kunden mit Namen kannte, deren Lesegeschmack sowieso. Ihr Rezept ging auf: Sie setzte auf Individualität statt auf Masse: „Ich wollte eine Einheit zwischen mir und dem, was ich anbiete“, sagte sie damals.

Nach ihrem frühen Tod 1993 – Gudrun Lange wurde nur 52 – führte erst ihre Schwester den Laden, zwei Jahre später übernahm ihn Bernd Gossens, Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung ein paar hundert Meter entfernt. Der alte Name aber blieb, ein Foto der Gründerin auch, selbst die beiden blauen Korbsessel haben bis zum Schluss durchgehalten; unzählige Kunden haben auf ihnen einen Moment innegehalten, ein paar Seiten in einem Buch gelesen – und wenn sie den Blick hoben, sahen sie auf ein Loriot-Plakat neben dem Fenster.

Es gab Kunden, die kamen nur vorbei, um ihre abonnierte Eisenbahnzeitschrift abzuholen, andere lieferten vor Weihnachten lange Bestelllisten ab, weil sie ausschließlich Bücher verschenkten, alle gebunden. „Und manche Leser haben gleich die Ecke mit den besonders schön gemachten Büchern angesteuert, die vom Insel- oder Manesseverlag“, sagt Katharina de Fries, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Ellen Zimprich den kleinen Buchladen in den vergangenen Jahren betreute. „Für viele Menschen war dies ein Ort des regen Austauschs, man sprach über Literatur und über das Leben“ – was ja häufig dasselbe ist.

Aber dann kam zum 31. Dezember die Kündigung des Hausbesitzers, der den Platz braucht, um seine Praxisräume zu erweitern. Bernd Gossens hätte gern in der Nachbarschaft ein anderes Ladenlokal gemietet, „das ist uns trotz vielfacher Bemühungen nicht gelungen.“ Erst wenige Tage vor Jahresende seien die Verhandlungen gescheitert, sagt er. Der Grund: „Wir haben 30 Euro pro Quadratmeter geboten, aber der Hausbesitzer will lieber an den Meistbietenden vermieten.“