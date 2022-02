Prozess in Düsseldorf : Buchhalter soll 130.000 Euro unterschlagen haben

Düsseldorf Die Firma hatte mehr Mitarbeiter, als die Geschäftsleitung ahnen konnte. Ein Buchhalter hatte die Arbeiter allerdings nur erfunden, um sich selbst den Lohn einzustreichen. Nun wird ihm der Prozess gemacht.

Drei Jahre nach seinem Eintritt in das Unternehmen soll sich der Angeklagte von Ende 2016 bis zum Spätsommer 2018 in mehr als hundert Fällen aus dem Firmenvermögen bedient haben. Damit das nicht auffiel, sei er, so die Anklage weiter, sehr trickreich vorgegangen. So habe er reihenweise neue Firmen-Mitarbeiter erfunden, habe als allein verantwortlicher Lohnbuchhalter dann für diese fiktiven Personen ganz ordentlich neue Stammdaten und Profile ins Firmen-System eingetragen – und habe dann die Überweisung von Gehältern oder auch Sonderzahlungen an diese Adressen veranlasst. Der Staatsanwalt ist sicher: Tatsächlich gingen diese Gelder stets direkt auf das Konto des Angeklagten. Als Verwendungszweck trug er für diese Überweisungen angeblich „Urlaub“ ein, „Urlaubsgeld“, „Nachzahlung Bonus“ oder auch „Wechsel der Steuerklasse“. Sobald diese Beträge dann an ihn überwiesen waren, soll er seine Kontoverbindung direkt wieder gelöscht und durch andere Bankdaten ersetzt haben – „damit sein Verhalten nicht auffalle“, so die Anklage. Auch ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens soll er auf diese Weise scheinbar noch mit Überweisungen versorgt, soll unter deren Namen aber immer nur seine eigene Bankverbindung bedient haben. Um die Chefs des betriebsinternen Rechnungswesens zu täuschen, habe er sogar zum Test solche fingierten Lohnabrechnungen erstellt und den Kollegen dann zur Abzeichnung und Überweisung vorgelegt.