Buch zur Stadtentwicklung : Was alles in Düsseldorf geplant wird

Das Pier One mit den neuen Brücken zwischen den Landzungen im Hafen gehört zu den spannendsten Projekten in Düsseldorf. Foto: Ingenhoven

Düsseldorf Der Band „Düsseldorf – Metropole am Rhein“ gibt einen guten Überblick über die Stadtentwicklung. Es geht um den blaugrünen Ring, Konzepte und neue Hochhäuser, wo klar wird: Investoren erhalten keinen Freifahrtschein.

Manches dauert lang, aber unter dem Strich ist die Stadtentwicklung Düsseldorfs sehr dynamisch und selbst hochinteressierten Betrachtern dürfte es zuweilen schwerfallen, den Überblick zu behalten. Die Immobilienmessen Mipim in Cannes und Expo in München verschaffen als Leistungsschau der Städte stets eine gute Gesamtschau, aber sie fallen in diesem Jahr aus oder versuchen sich als analog-digitaler Hybrid. Auf der Mipim wollte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) den Band „Düsseldorf – Metropole am Rhein“ vorstellen. Daraus wurde nichts, stattdessen kündet das Buch nun so von Düsseldorfs Entwicklung seit 2015 mit Ausblick auf 2025.

Um es vorweg zu nehmen: Der Band ist spannend, lesenswert und hochinformativ. Die in- und externen Autoren erkunden die Potenziale der Stadt, die wesentlichen Wettbewerbe und Konzepte (blaugrüner Ring, Raumwerk D) werden ebenso vorgestellt wie 60 aktuelle Projekte. So erhält der Leser einen guten Überblick, was wo entsteht und erfährt die großen Linien der Stadtentwicklung. „Düsseldorf hat sich zu einer attraktiven Metropole entwickelt, die wirtschaftliche Prosperität, urbanes Wachstum und hohe Lebensqualität in vorbildlicher Weise miteinander verbindet“, sagte Thomas Geisel bei der Vorstellung des Buches.

Info Buch zeigt 60 Projekte auf 200 Seiten Das Buch „Düsseldorf, Metropole am Rhein“ hat 200 Seiten und ist im Fachverlag Jovis erschienen. Es ist im Buchhandel in deutscher und in englischer Fassung erhältlich. Preis: 35 Euro. Der Inhalt 60 Bauprojekte werden von externen Experten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung vorgestellt. Die großen Linien der Stadtentwicklung werden dargestellt.

Der Publizist und Dozent Dieter Nellen, neben Planungsdezernentin Cornelia Zuschke Mitherausgeber des Buches, attestiert der Stadt, sie schreibe „seit Jahren eine städtebauliche Meistererzählung“. Düsseldorf handele nicht aus einer Not oder Bedarfslage heraus, sondern verfolge strategische Ziele und verbinde dabei das Retrospektive mit dem Innovativen. Für Nellen folgt Düsseldorf einem „inneren Narrativ“, entwickle sich aus sich selbst heraus weiter und beteilige dabei die Bürger vorbildlich.

In einem gemeinsamen Beitrag mit Zuschke heißt es, bislang sei die Stadtentwicklung durch den Wandel von der Industrie- zur Handels-, Dienstleistungs- und Kommunikationsstadt geprägt gewesen. Im 21. Jahrhundert bilde sich nun eine weiterführende Erzählung heraus „hin zu einer Metropole in der bedeutendsten urban geprägten Kernregion Nordrhein-Westfalens und inmitten einer europäischen Flusslandschaft. Nachgefragte europäische Städte-Metropolen liegen bevorzugt an großen Gewässern.“

Der Bezug auf die eigene Geschichte und die Stärken der Stadt stellen auch den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg Düsseldorfs sicher, so lautet das Plädoyer der Autoren. Sie fließen ein in die „aktivierende Stadtplanung“ mit den Bürgern, in der Grünflächen, Wasser und urbaner Freiraum „nicht bloße Dekoration bleiben dürfen“. Das werden wohl viele Bürger begrüßen, ebenso die Formel, dass beim neuen Hochhauskonzept – wegen der Flächenknappheit werden auf jeden Fall neue Hochhäuser gebaut – die Kriterien Maßstab und Wertigkeit weiterhin gelten sollen.

Die Diskussion um den Calatrava-Turm auf der Tuchtinsel hat gerade gezeigt, dass hier genau hingeschaut wird. Christa Reicher, die Vorsitzende des Hochhausbeirats, betont in ihrem Beitrag, dass neue Hochhäuser im Idealfall einen Beitrag leisten „zur sozialen Vielfalt, zur öffentlichen Infrastruktur und zu einer nutzungsgemischten Stadt“. Das heißt, es muss ein Mehrwert entstehen, nur schön oder spektakulär soll ein Gebäude nicht sein, dem man ein besonderes Baurecht einräumt. Das Ingenhoven-Tal mit seinen begrünten Fassaden ist in dieser Hinsicht ein positives Beispiel, denn diese haben den klimatischen Effekt von 80 Hofgartenbäumen. Architekt Christoph Ingenhoven resümiert in seinem Beitrag die Stadtreparatur im Herzen Düsseldorfs, die unter dem Namen Kö-Bogen in die Stadtgeschichte eingeht.