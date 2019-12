Buchpräsentation in Düsseldorf : Die Geschichte eines Flugzeugabsturzes

Der Kanadier John Richard Patterson war Navigator an Bord des Lancaster-Bombers. Seine Briefe dienten Thomas Boller als Quelle. Foto: privat

Thomas Boller hat ein Buch über den Abschuss eines britischen Lancaster-Bombers 1944 über dem Wildpark geschrieben.

Von Marc Ingel

Es ist fertig, das Buch, sechs Jahre hat Thomas Boller daran geschrieben. Der Historiker dokumentiert auf 170 Seiten den Absturz eines britischen Lancaster-Bombers über dem Rotwildgehege des Wildparks am 12. Dezember 1944. Er hat die Hintergründe zusammengetragen, jede Biografie der sechs Besatzungsmitglieder recherchiert. Und er beschreibt, was genau an Bord passierte und wie es den drei Überlebenden nach Kriegsende ergangen ist. Boller hat mit Nachkommen geredet, Briefe ausgewertet, in Archiven nach Verwertbarem gesucht. „Es hat Spaß gemacht, und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich musste irgendwann einen Schnitt machen, auch wenn es nach der Veröffentlichung des Buches nun natürlich denkbar ist, dass sich weitere Quellen auftun und Wissenslücken geschlossen werden können“, sagt der Gerresheimer.

„Springt ab, Freunde, wir sind getroffen“ lautet der Titel des Sachbuchs, das war der letzte Satz des neuseeländischen Piloten Reginald Veith, als er verzweifelt versuchte, das von einem deutschen Nachtjäger getroffene Flugzeug auf Kurs zu halten, damit die Kameraden sich rechtzeitig mit dem Fallschirm retten konnten. Den Briten Jack Kenworthy, William Stevenson und Harry Parry gelang das, sie kamen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Der Kanadier Bert Hall landete verletzt in Unterfeldhaus, fand zunächst Unterschlupf auf einem Bauernhof, wurde aber noch am gleichen Abend vom Ortsgruppenleiter der NSDAP verhaftet. Er kam unter ungeklärten Umständen ums Leben. „Es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass Hall ermordet wurde, endgültig bewiesen ist es aber nicht“, erklärt Boller, der es möglichst vermieden hat, in seinem Buch Spekulationen einzubauen, in diesem Fall aber zwischen den Zeilen durchblicken lässt, wie der Funker sehr wahrscheinlich sein Leben verlor.

Jack Kenworthy (l.) und Harold Parry im Jahr 1944. Parry war der Trauzeuge bei der Hochzeit seines Kameraden. Foto: privat

Wiedersehen im Jahr 1993: Jack Kenworthy und Harold Parry (r.) blieben Zeit ihres Lebens Freunde. Foto: privat

Info Gedenktafel erinnert an den Absturz Gedenktafel Archäologen vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland haben nach Hinweisen von Wildpark-Mitarbeitern die Absturzstelle über mehrere Jahre untersucht. Auf Initiative von Thomas Boller wurde in der Nähe eine Gedenktafel aufgestellt.



Crew Reginald Clive Veitch (Neuseeland): Pilot (1915-1944), Leslie Hunt (Großbritannien): Mittlerer Schütze (1921-1944), Harry Parry (Großbritannien): Navigator (1914-2005), Bertram Edward William Hall (Kanada): Funker (1913-1944), Jack Kenworthy (Großbritannien): Bombenschütze (1920-2005), John Richard Patterson (Kanada): Heckschütze (1923-1944) Vorstellung Das Buch soll im April auf den Markt kommen. Thomas Boller hofft auf den Gerresheimer Bahnhof als Veranstaltungsort. Infos: www.lancaster-nd342-memorial.de/index.html

Großen Raum in dem Buch, das Boller durchgehend im Präsens verfasst hat, gewährt der 47-Jährige dem Heckschützen John Richard Patterson, der nach dem Abschuss tot in der Nähe des Flugzeugwracks gefunden wurde. „Es gibt mehr als 40 Briefe, an seine Eltern, den Bruder, die erhalten sind. Sie sind teilweise trivial, er erzählt aber auch von seinen Einsätzen, vom Krieg und wie er die schiere Gewalt offensichtlich unterschätzt hat, wie er zunehmend desillusioniert wurde“, so der Autor. Ein besonderes Kapitel widmet Boller seinem Besuch in Wales im Vorjahr, als er mit der Tochter des Navigators, Heather Pope, sprechen konnte. „Damit waren meine Recherchen vorläufig rund“, sagt der Mitbegründer des Förderkreises Industriepfad in Gerresheim.

Thomas Boller hat die Tochter des Navigators, Heather Pope, in Wales besucht und interviewt. Foto: privat

Am Wildpark erinnert eine Stele an den Absturz. . Foto: privat

Im April soll das Buch von Thomas Boller erscheinen. Foto: privat