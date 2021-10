Buch „Grenzgänger“ erschienen : Was Düsseldorfs Ex-OB Thomas Geisel über seine Amtszeit schreibt

Was Düsseldorfs Ex-OB Thomas Geisel über seine Amtszeit schreibt

Düsseldorf Der frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat ein Buch mit Erinnerungen an seine Amtszeit veröffentlicht. Geisel sieht sich als fleißigen Quereinsteiger, der mit dem politischen Betrieb zu kämpfen hatte – und hat eine erstaunliche Erklärung für seine Abwahl.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Thomas Geisel hat sein Buch „Grenzgänger“ genannt, und er meint damit die Grenze zwischen Wirtschaft und Politik, die er als ehemaliger Energiemanager im Oberbürgermeister-Amt überschritten hat. Der SPD-Politiker hat sich immer als Wirtschaftslenker gesehen, der an der Spitze einer Behörde gelandet ist.

Das war sicher Musik in den Ohren des Autors. Auf 360 Seiten schildert Geisel seine Erinnerungen an sechs Jahre OB-Amt. Oder besser: Er versucht – ganz Manager – eine Bilanz, wo er seine Agenda umsetzen konnte. Es gibt Kapitel zu Wohnungsbau und Verkehr, zu Kultur und Krisen, zu Kitas und Stadtplanung. Geisel erinnert sich an seine Aktivitäten, streut Anekdoten ein und äußert sich allgemein zum Thema.