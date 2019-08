Rumäne in Düsseldorf verhaftet : Brutaler Angriff mit Schraubenzieher auf Ex-Partnerin

Düsseldorf Ein 29-jähriger Rumäne griff seine Ex-Frau mit dem Schraubenzieher an und verletzte sie schwer. Drei Tage später wurde er von der Polizei verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Was war passiert: Am vergangenen Freitag, 23. August, um kurz vor 12 Uhr war eine 25-jährige Düsseldorferin mit dem von ihr getrennt lebenden Ehemann, einem 29-jährigen Rumänen gemeinsam im Auto zusammen in seinem Fahrzeug. Plötzlich bog der Mann in ein Parkhaus an der Weberstraße zum dortigen Real-Markt ab. Im weiteren Verlauf stach er mit einem Schraubendreher auf den Oberkörper der Frau ein. Die Frau rettete sich aus dem Fahrzeug ins Freie und wurde dort erneut von ihrem Ex-Partner angegangen. Der Täter traktierte die Frau mit Tritten und schlug ihren Kopf auf den Betonboden. Durch die Schreie der 25-Jährigen wurden Unbeteiligte auf das Geschehen aufmerksam und eilten zur Hilfe, so dass der Ehemann nicht weiter machte. Er flüchtete in seinen Wagen und raste davon. Die schwer verletzte Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.