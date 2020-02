Düsseldorfer Luisenkrankenhaus : Brustkrebs-Behandlung von Frau zu Frau

Düsseldorf Oksana Möller und Maren Darsow führen als Doppelspitze das Kompetenzzentrum für Brustchirurgie und -gesundheit. Auch der Rest des Teams ist weiblich.

(semi) Die Diagnose Brustkrebs löst bei den betroffenen Frauen meist auf einen Schlag Ängste und auch Unsicherheit aus. Es können zudem Fragen entstehen, die man als Frau vielleicht nicht ohne Weiteres einem männlichen Arzt stellen möchte. Von Frau zu Frau könnten sie noch besser auf ihre Patientinnen eingehen, meinen die neuen Chefärztinnen Oksana Möller und Maren Darsow. Sie führen nun als Doppelspitze am Luisenkrankenhaus die Senologie.

Sie wollen ihre Patientinnen so behandeln, wie sie meinen, dass diese es sich wünschen und es ihnen guttut: mit viel Empathie und auch mit Blick für die ganze Pesönlichkeit. Auch der Rest des Teams wird weiblich aufgestellt: So verstärken Oberärztin Serap Ünyeli und „Breast Care Nurse“ Magdalena Krasnic die Arbeit am Zentrum.