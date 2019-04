Anlagen in Düsseldorf : Brunnen sprudeln und fließen wieder

Anlagen in Düsseldorf

Der Heimatbrunnen in Gerresheim soll wieder sprudeln. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

(pes-) 48 Brunnen gibt es im Düsseldorfer Stadtgebiet – und sie alle sollen nach der Winterpause jetzt wieder sprudeln und fließen. Pünktlich zum Osterfest sollen zunächst die Altstadtbrunnen, der Segelbrunnen auf dem Platz der deutschen Einheit, der Heimatbrunnen in Gerresheim und der Barbarossabrunnen in Oberkassel wieder den Betrieb aufnehmen.

Bereits seit März sind die Fontänen des Nordparkbrunnens am Aquazoo aktiv. Zuvor wurden die 160 Düsen gereinigt, montiert und eingestellt sowie die Pumpen geprüft. Jetzt soll die bronzene Dirigentenfigur auf der Brunnenspitze aufgearbeitet werden. Sie wird neu vergoldet, der fehlende Dirigentenstab wird ersetzt. Auch am Schalenbrunnen ist eine Überarbeitung geplant: Teile der Oberfläche am Brunnenbecken waren während des Winters abgeplatzt.