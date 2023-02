Rotlichtfahrt in Düsseldorf Britta Zur zieht Einspruch gegen Bußgeldbescheid zurück

Die Juristin war Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen, als sie am 7. April 2022 am Nordstern geblitzt wurde. An diesem Tag tagte der Stadtrat in der Messe, neben Zur wurde auch Miriam Koch als Dezernentin gewählt. Zur hatte dem Bußgeldbescheid zunächst widersprochen. Anfragen unserer Redaktion zu dem Sachverhalt ließ sie unbeantwortet. Nun teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit, dass sie den Einspruch wieder zurückgenommen hat. Laut Amtsgericht wurde gegen sie ein Bußgeld in Höhe von 99 Euro, aber kein Fahrverbot verhängt. Inklusive Gebühren muss die Ex-Polizeipräsidentin 127,50 Euro zahlen. Im aktuellen Fall habe es sich um einen einfachen Rotlichtverstoß gehandelt, so das Amtsgericht.