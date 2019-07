Umstrittener Verkehrsversuch in Düsseldorf : Bremst die neue Bahn-Spur auf der Erkrather Straße die Autos aus?

Ein Zug der Linie U75 fährt über die neu markierte Sonderspur. Die Autos dürfen nur noch die rechte Fahrspur nutzen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Auf einem Stück der viel befahrenen Straße gehört eine Spur nur noch der Rheinbahn. Die CDU fordert nach ersten Beobachtungen bereits den Abbruch des Verkehrsversuchs. Die Verkehrsdezernentin widerspricht.

Arne Lieb Uwe-Jens Ruhnau Von Anna Heckhausen,und Arne Lieb

Der nächste Verkehrsversuch erhitzt die Gemüter. Das städtische Amt für Verkehrsmanagement hat auf der Erkrather Straße stadtauswärts eine Spur für den Autoverkehr gesperrt. Die linke der beiden Fahrspuren ist auf rund 500 Metern nur noch für die Stadtbahnen vorgesehen, dies wird durch eine gelbe Markierung angezeigt – wie schon auf Stücken von Grafenberger Allee, Münsterstraße und Flurstraße.

Die Lierenfelder CDU, die den Versuch schon bei der politischen Entscheidung im Frühjahr 2018 abgelehnt hatte, sieht sich nach ersten Beobachtungen nach dem Start am Mittwoch in ihrer Skepsis bestätigt. „Direkt zum Start ist das von uns befürchtete Chaos eingetreten: kilometerlange Staus auf der Erkrather Straße, mehr Abgase, mehr Lärm und mehr Schleichverkehre in den Wohngebieten“, sagt Ratsherr und CDU-Ortsvorsitzender Christian Rütz. Er spricht von einer „ideologischen Maßnahme“.

Info Polizei kontrolliert Sonderspur in Flingern Flurstraße Bereits seit einem Jahr ist auf der Flurstraße in Flingern ein Teilstück für die Rheinbahn reserviert – wie an der Erkrather Straße. Kontrolle Viele Autofahrer missachten die Regelung. In dieser Woche kontrollierte die Polizei.

Die Rheinbahn hatte sich den Versuch gewünscht. Die U75 ist mit 62.000 Fahrgästen pro Tag die wichtigste innerstädtische Stadtbahnlinie und verliert bislang auf dem kurzen Stück bis zu drei Minuten. Die Spur soll für sechs Monate getestet werden, danach soll eine Auswertung erfolgen – auf diese Weise testet die Stadt in den vergangenen Jahren immer wieder Änderungen.

Das Projekt auf der Erkrather Straße war aber von Anfang an umstritten. Ein Mitarbeiter des Verkehrsamts hatte in der Bezirksvertretung 8 eingeräumt, dass die Stadt erwartet, dass sich die Staus in Stoßzeiten um bis zu 200 Meter verlängern. Falls sie sogar bis zur mehr als 600 Meter entfernten Kreuzung mit der Ronsdorfer Straße reichen, will die Stadt den Versuch abbrechen.

Aus Sicht der CDU sind die Auswirkungen auf die Straße mit mehr als 15.000 Autos pro Tag zu stark. Statt die eigentlich fällige Ortsumgehung Oberbilk zu bauen, bremse die Stadt die Autos aus. „So bleiben Diesel-Kfz und LKW noch länger in der Stadt“, meint CDU-Vize-Chef Ralf Backens. „Und direkt vor den Wohngebäuden an der Erkrather Straße und in der Blümchensiedlung, bei denen ohnehin bereits der Stickstoffdioxid-Grenzwert überschritten ist, kommt es jetzt zu noch mehr Staus und Abgasen.“

Bei einem Besuch am Donnerstag gegen 16 Uhr zeigt sich allerdings ein eher entspanntes Bild – anders, als CDU-Mitglieder für Mittwoch berichten. Der Verkehr stockt zwar, es reichten jedoch einige Ampelphasen für ein Durchkommen – nach dem Augenschein ähnlich wie vorher. Eine Passantin beklagt auf Nachfrage: „Auf dieser Seite ist immer Stau, immer.“ Das bestätigt auch eine andere Anwohnerin: „Ich nehme schon gar nicht mehr die Bahn, weil sie immer im Stau steht.“ Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke verteidigt die Verkehrsversuche. Düsseldorf wolle die Verkehrswende und müsse auf vielerlei Weise auf das drohende Diesel-Fahrverbot reagieren. Wenn der Nahverkehr besser laufe, sei dies ein großer Vorteil. „Wir müssen permanent im System intervenieren und gleichzeitig versuchen, seine Funktionsfähigkeit zu erhalten.“