„Wir wurden nicht gefragt“ Warum die Händler an der Breite Straße sauer auf die Stadt sind

Was die Händler vor allem fürchten: eine deutliche Verschlechterung des Standorts, da der Verkehr deutlich zunehmen soll. Geplant ist nach dem vor einem Jahr vom Stadtrat gefassten Bedarfsbeschluss, dass auf dem Stück zwischen Heine-Allee und Benrather Straße Autos auf jeweils einer Spur in beiden Richtungen unterwegs sein sollen. Daneben sollen zudem Radwege verlaufen. In Richtung Süden soll es danach wie gewohnt über die Kasernenstraße weitergehen, die über die Querung Benrather Straße erreicht werden kann. „Das könnte auf unserem Stück ein bisschen viel werden. Wir fürchten weniger Aufenthaltsqualität für mögliche Kunden. Da wird überhaupt nicht auf die Belange der Geschäfte geachtet“, sagt de Lange. Dimmer hat sogar die Sorge, dass die vorhandenen Bürgersteige schmaler werden könnten. „Auf jeden Fall wird ein künstlicher Engpass geschaffen.“