Düsseldorf : Breitband-Ausbau kommt voran

Düsseldorf Die beiden Telekommunikationsgiganten Vodafone und Telekom haben in Düsseldorf einen Wettstreit um die Kunden des schnellen Internets gestartet. In ersten Gewerbegebieten funktioniert das Breitband-Netz bereits, weitere folgen.

Das exponentiell angestiegene Datenvolumen hat ältere Internetanschlüsse wie Modem oder DSL zum Fall fürs Technikmuseum werden lassen. Das heute gängige Schlagwort heißt Breitband-Internet. Große Teile des Stadtgebiets sind zwar bereits angeschlossen. Doch gab es im Sommer vergangenen Jahres noch erhebliche Lücken in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Das Düsseldorfer Telekommunikations-Unternehmen Vodafone hat den Netzlücken im Herbst den Kampf angesagt. Mit Hochdruck haben in Industriegebieten wie Heerdt und Reisholz bereits die Arbeiten am Netzausbau begonnen. Erster Neu-Kunde dort war im Herbst die Büroeinrichtungs-Firma Pape & Rohde.

Info Breitband-Internet viel schneller als ISDN Begriffs-Definition Ein Breitband-Internetzugang ist ein Zugang zum Internet mit verhältnismäßig hoher Datenübertragungsrate von einem Vielfachen der Geschwindigkeit älterer Zugangstechniken wie der Telefonmodem- oder ISDN-Einwahl, die im Unterschied als Schmalbandtechniken bezeichnet werden.

"Abgeschlossen sind die Arbeiten von Vodafone in Benrath, Reisholz, teilweise in Heerdt und im Medienhafen - sie sind bereits bautechnisch fertig. Die Anschaltungen sind aber noch nicht abgeschlossen", sagte eine Sprecherin des Mobilfunkers in Düsseldorf. Der letzte Kunde in Heerdt soll voraussichtlich im Spätsommer ans Netz gehen. Der nördliche Teil ist fast fertig. Die Kunden im Industrie- und im Medienhafen sollen schon Ende Juli schnelles Internet buchen können. In Rath wird eine Fertigstellung des schnellen Breitbandnetzes für Ende Juni erwartet. Die Gewerbegebiete von Lierenfeld sollen bis November angeschlossen werden.

Beim Vodafone-Ausbau wird den Firmen eine eigene Glasfaserleitung bis in das Unternehmensgebäude verlegt. Kupferleitungen, die etwa Datenströme bremsen könnten, sind Geschichte. Realisiert wird dies mit der verzögerungsfreien FTTB-Technik (Fiber to the building, also Glasfaser bis ins Gebäude), die damit nach Angaben von Vodafone hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglicht.









Auch Wettbewerber Telekom baut zügig das Glasfasernetz in Düsseldorf aus. Hagen Rickmann, Geschäftsführer Gewerbekunden der Telekom, hatte im Oktober angekündigt, insgesamt 18 Düsseldorfer Gewerbegebiete mit einem schnellen Glasfasernetz auszubauen. In allen Gebieten zusammen gibt es heute fast 4000 Betriebe. " Die Gewerbegebiete in Düsseldorf der Welle 1 werden alle zeitnah ausgebaut", sagte ein Sprecher der Telekom. Konkret sind das die Gewerbegebiete Rather Straße, In der Steele, Monschauer Straße, Prinzenallee, Mündelheimer Weg und Wahlerstraße. Dort hatten bis Ende 2017 mehr als 30 Prozent der Anrainer einen Vertrag bei der Telekom unterzeichnet - das war Voraussetzung.

Bei den drei Gewerbegebieten der sogenannten Welle 2 werden die Gewerbegebiete Peter-Müller-Straße und Medienhafen voraussichtlich dieses Jahr noch ausgebaut werden, wie der Sprecher der Telekom mitteilte. Zudem befinden sich aktuell drei Gewerbegebiete in der Vorvermarktung bis zum 15. Juli dieses Jahres: Genauer die Gewerbegebiete Hellerhof, Flingern/Lierenfeld und Flingern-Nord).

"In den beiden letzteren Arealen finden am 3. und 4. Juli Infotage im Gewerbegebiet statt", so der Sprecher der Telekom.

(tb)