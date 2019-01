Luxusherberge in Düsseldorf : Breidenbacher Hof unter den Top-Hotels in Deutschland

28.000 Euro pro Nacht: Der "Royal Floor" im Breidenbacher Hof

Düsseldorf Die Reisewebseite Tripadvisor hat die besten Hotels für Reisen im Jahr 2019 gekürt. In den Top 10 der deutschen Hotels ist auch eine Herberge in Düsseldorf: der Breidenbacher Hof.

Zum 17. Mal wird der Travellers’ Choice Award in diesem Jahr vergeben. Insgesamt 7812 Unterkünfte in 94 Ländern weltweit in neun Kategorien wurden gewürdigt.

Hierzulande stehen Wellnesshotels in der Natur bei Reisenden hoch im Kurs, aber auch Hotel-Ikonen in Berlin, Düsseldorf oder Trier gehören zu den Gewinnern der Kategorie „Top Hotels“. Der Breidenbacher Hof an der Kö in Düsseldorfer landete auf Platz sieben.

Geschichten aus dem Breidenbacher Hof in Düsseldorf

Begründet wird die Wahl wie folgt: „Von Literaten wie Karl May und Thomas Mann bis zu Musikern wie den Rolling Stones und Paul McCartney haben schon viele Prominente im Breidenbacher Hof genächtigt. Mit Udo Lindenberg hatte das Hotel sogar einen berühmten Pagen. Die perfekte Lage ermöglicht Spaziergänge zu den wichtigsten Hotspots der Stadt. Der hauseigene Pool, die Suiten und die internationale Bar lassen keine Wünsche offen.“

Die Top 10 der deutschen Top-Hotels:

Wellnesshotel Jagdhof, Röhrnbach Berlin Gorki Apartments Alpenhotel Zechmeisterlehen, Schönau am Königssee Forsthaus Auerhahn, Baiersbronn Hotel am Steinplatz, Autograph Collection, Berlin The Ritz-Carlton, Wolfsburg Breidenbacher Hof, a Capella Hotel, Düsseldorf Alm- & Wellnesshotel Alpenhof, Berchtesgaden Wellnesshotel Reischlhof, Wegscheid Hotel Villa Hügel, Trier

Diese Stars wohnten im Breidenbacher Hof

Das weltweite Ranking wird angeführt von den Tulemar Bungalows & Villas, die in einem Nationalpark in Costa Rica liegen und mit reichlich exotischer Flora und Fauna locken. Außerdem haben es einige Hotels aus Asien, Italien und eines aus Österreich in die Top 10 weltweit geschafft.

