Haustiere in Düsseldorf : Luxushotels bieten Arrangements für Vierbeiner

Düsseldorf Viele Menschen nehmen ihre Hunde gerne auch mit in den Urlaub. Darauf reagieren auch Düsseldorfer Top-Hotels – mit eigenen Services für die Vierbeiner, bis hin zur Hunde-Minibar.

Dank der Königsallee hat Düsseldorf ein gewisses Image zu verteidigen – wer wird sich da noch über irgendwas wundern? Das Hotel Breidenbacher Hof gleich an der Edelmeile wirbt jetzt für eine „Auszeit mit vier Pfoten“, denn hier urlaubende Hunde sollen in der Landeshauptstadt ja nicht leben wie – na ja, ein Hund. In Kooperation mit dem Hundeausstatter Koko von Knebel bietet das Hotel ein Wochenende, zu dem „hochwertige Leckerchen und Hundekekse“ bei der Anreise ebenso gehören wie ein „stylischer Napf“, ein Hunde-Lounge-Körbchen und eine kleine Hundeminibar. Aber auch anderswo sind urlaubende Hunde durchaus gerne gesehen: Das Hyatt am Hafen bietet seit einiger Zeit einen „V.I.D. (Very Important Dog)“-Service, der mit einer einer Hundepraline auf dem Zimmer beginnt und beispielsweise auch ein Hundebett und einen Hundenapf auf dem Zimmer umfasst.