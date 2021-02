Protest gegen Braunkohleabbau : Demonstranten blockieren Staatskanzlei in Düsseldorf

Düsseldorf Demonstranten haben am Mittwoch in Düsseldorf den Haupteingang der Staatskanzlei blockiert. Sie gehören der Bewegung Extinction Rebellion an und fordern ein Ende des Braunkohleabbaus. Einige haben sich vor dem Gebäude angekettet.

Etwa 50 bis 60 Mitglieder der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion forderten am Mittwoch vor der Staatskanzlei in Düsseldorf ein Ende des Braunkohleabbaus am Niederrhein. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief zunächst alles friedlich.

„Wir sind mit einem starken Aufgebot vor Ort“, sagte der Sprecher. Die Demonstration sei im Vorfeld nicht angemeldet worden. Man suche nun zunächst das Gespräch mit den Veranstaltern. Der Betrieb der NRW-Regierungszentrale sei nicht gefährdet.

Die Demonstranten forderten Stopp des Abrisses der vom Tagebau bedrohten Dörfer. „Handeln Sie endlich gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse, geben Sie die Kumpanei mit den Kohlekonzernen auf und beenden Sie die Zerstörung von Land und Kultur im Rheinland!“, hieß es in Richtung Landesregierung.

Auf Bildern ist zu sehen, dass sich mindestens eine Demonstrantin mit einem Fahrradschloss am Treppengeländer vor der Staatskanzlei angekettet hat. Dazu konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.

