Einschränkungen für Studenten in Düsseldorf : Geisteswissenschaftler müssen vorerst umziehen

Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wegen Brandschutzmängeln bleiben Gebäude der Philosophischen Fakultät bis in das Jahr 2021 gesperrt. Studenten müssen sich auf längere Wege und eine fehlende Bibliothek einstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christopher Trinks

Nach den Pfingstfeiertagen sah sich der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalens gezwungen, aufgrund akuter Brandschutzmängel den laufenden Semesterbetrieb in den Gebäuden 23.31 und 23.32 auf dem Campus der Heine-Universität sofort einzuschränken. Konkret bezogen sich diese Mängel besonders auf bauliche Schäden an den Fluchtbalkonen. Wie der BLB nun am gestrigen Freitag bekannt gab, werden diese Einschränkungen noch über mehrere Semester hinweg bestehen bleiben. Ein Großteil der Gebäudetrakte wird ab dem ersten Oktober dauerhaft für den Lehr- und Bürobetrieb gesperrt. Bis 2021 müssen die betroffen, vorrangig geisteswissenschaftlichen Institute größtenteils auf ein Interimsgebäude an der Ulenbergstraße ausweichen.

Wie wichtig ein umfassender Brandschutz sein kann, wurde jüngst erst am 26. Juni deutlich. Mitarbeiter hatten Brandgeruch in den Gebäuden bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die Ursache des Geruchs war jedoch lediglich der durchgebrannte Kondensator einer Leuchtvorrichtung. Kritik hagelte es jedoch an den im Zuge der erhöhten Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden eingesetzten Brandwachen. So wären diese mit der Evakuierung der Gebäude „völlig überfordert“ gewesen und hätten teilweise nicht alle Räume überprüft, berichtete ein Mitarbeiter. Ein zu dem Zeitpunkt tagender Fachschaftsrat wurde erst telefonisch von der Evakuierung informiert – denn über eine automatische Brandmeldeanlage verfügen die Gebäude nicht.

Um den Betrieb in den verbliebenen Etagen des Mitteltraktes im Wintersemester zu gewährleisten, werden bis dahin alle Räumlichkeiten zumindest mit einem Rauchmelder ausgestattet. Doch auf den Campus zurückkehren können die betroffenen Institute wohl erst frühestens 2021. Dann soll die Sanierung des benachbarten, mit PCB belasteten Gebäudes 23.21 abgeschlossen sein, wodurch andere Kapazitäten auf dem Campus wieder frei werden. Ein Zeitplan für die Sanierung der gesperrten Gebäude wurde noch nicht festgelegt.