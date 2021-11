Brandalarm in Düsseldorf : Sperrung des Uni-Tunnels sorgt für lange Staus

Brandalarm in Düsseldorf

Die Polizei sperrt die A46 vor dem Uni-Tunnel in Düsseldorf ab (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Wegen eines Brandalarms musste der Universitätstunnel in Düsseldorf am Dienstagnachmittag gesperrt werden. Mitten im Feierabendverkehr hat das für lange Staus gesorgt.

Der Universitätstunnel in Düsseldorf musste am Dienstag gegen 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Grund war ein Brandalarm. Wie die Polizei bestätigte, mussten alle Insassen ihre Fahrzeuge stehen lassen und den Tunnel verlassen.