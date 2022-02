Eine Person im Krankenhaus : Feuerwehr löscht Brand in Kleingartenanlage

An der Further Straße hat eine Gartenlaube gebrannt. Foto: Patrick Schüller

Hassels Bei einem Feuer in einer Gartenlaube an der Further Straße in Hassels wurde am Montagabend eine Person so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Von Dominik Schneider

Am späten Montagnachmittag musste die Düsseldorfer Feuerwehr einen Brand in einer Kleingartenanlage an der Further Straße in Hassels löschen. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.

Der Notruf war gegen 16.30 bei der Feuerwehr eingegangen, in der Kleingartenanlage stand eine Gartenglaube in Flammen, der Rauch war weithin sichtbar. Die betroffene Fläche betrug etwa vier mal fünf Meter. 48 Feuerwehrleute aus verschiedenen Wachen im Umkreis waren im Einsatz, welcher sich bis in die Abendstunden hinzog. Die Laube brannte dabei komplett aus, wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Zwei Nutzer der Kleingartenanlage mussten parallel zum Einsatz vom Rettungsdienst betreut werden. Eine der verletzten Personen hatte leichte Brandwunden und zudem Rauch eingeatmet, so, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde.