Brand in Düsseldorf-Flingern „Ich habe nichts mitgenommen – nicht mal meine Krücke“

„Ich habe mich dann die Treppe auf die Straße geschleppt, da war schon ein riesiger Tumult. Die Polizei hat sich aber gut um mich gekümmert, mir einen Stuhl angeboten, ich wurde dann auch schnell medizinisch versorgt“, erzählt Seidensticker, die in das Sana-Krankenhaus in Gerresheim eingeliefert wurde. Ihr Mann war nicht zu Hause, er arbeitet zurzeit in Berlin und kommt nur am Wochenende.