Feuer in Düsseldorf : Mehrere Wohnungen nach Kellerbrand in Studentenwohnheim unbewohnbar

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht nachts durch eine Straße. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Studentenwohnheim in Düsseldorf-Bilk zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr konnte die brennenden Matratzen zwar löschen, doch mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Um 01.40 Uhr meldete die Polizei der Feuerwehrleitstelle einen Kellerbrand mit verrauchtem Treppenraum in einem Studentenheim auf der Witzelstraße in Düsseldorf-Bilk. Beim Eintreffen der Feuerwehr war von außen bereits eine große Rauchwolke aus dem Gebäude zu sehen. Alle Personen konnten sich aber vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten, sodass die Feuerwehrleute lediglich den Brand bekämpfen mussten.

Das Gebäude wurde komplett durchsucht. Die Bewohner des Gebäudes wurden vom Rettungsdienst untersucht. Eine Person hatte Brandrauch eingeatmet, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Nachdem der Brand im Keller gelöscht war, begutachtete der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke die Versorgungsleitungen im Keller des Gebäudes und stellte fest, dass diese stark beschädigt waren. Sie wurden außer Betrieb genommen. Die Wohnungen im Keller sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Insgesamt waren 30 Feuerwehrkräfte mit fünf Großfahrzeugen, drei Einsatzleitwagen und einem Sonderfahrzeug für gute zwei Stunden an der Einsatzstelle.

(siev)