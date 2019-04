Feuer in Düsseldorf-Gerresheim : Akkus lösten Brand in Restaurant „Lerose“ aus

Düsseldorf Am Samstag sorgte ein Feuer im Düsseldorfer Restaurant „Lerose“ für Aufsehen. Nun ist geklärt, wieso es im Stadtteil Gerresheim brannte. Schuld sind Akkus.

Die Ursache für das verheerende Feuer im Restaurant Lerose an der Benderstraße ist geklärt. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hätten Akkus für Reinigungsgeräte, etwa Staubsauger oder Hochdruckreiniger, Feuer gefangen und den Brand am vergangenen Samstagmittag ausgelöst. Zu diesem Urteil seien Sachverständiger der Kriminalpolizei gekommen. Zuvor hätte man noch in alle Reichtungen ermittelt, doch relativ schnell habe sich im Verlauf der Inspektion der Brandstelle herausgestellt, dass es sich um einen technischen Defekt handelte.