Brand in Flingern Feuer auf Balkon an der Albertstraße

Als nach wenigen Minuten die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Balkon, der sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes befand, im Vollbrand. Es bestand in der Tat die Gefahr der Brandausbreitung auf das Dachgeschoss. Der Einsatzleiter entsendete sofort einen Löschtrupp über den Treppenraum in die Wohnung, die bereits aufgrund eines zerborstenen Fensters stark verraucht war. Parallel dazu wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert und ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnung eingesetzt. Schnell hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle und eine Durchsuchung der Wohnung ergab, dass sich keine Person mehr in der Wohnung befand.