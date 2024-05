Brand in Düsseldorf-Flingern „Die Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf“

Düsseldorf · Erst knallte es, dann stand das Haus in Flammen: In Düsseldorf-Flingern hat in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer in einem Wohnhaus gewütet. Die Anwohner riefen um Hilfe, sprangen vom Balkon. Drei Menschen sind gestorben, 16 wurden verletzt – zum Teil schwer.

17.05.2024 , 08:19 Uhr

47 Bilder So verheerend war der Brand in Düsseldorf-Flingern 47 Bilder Foto: Verena Kensbock