Feuer in Düsseldorf : Container mit leeren Spraydosen brennt bei Entsorgungsfirma

Feuer in Düsseldorf

Düsseldorf Auf dem Gelände einer Düsseldorfer Entsorgungsfirma hat am Dienstagabend ein Container mit leeren Spraydosen gebrannt. Auch Tankbehälter gerieten in Brand. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer auf dem Gelände an der Oerschbachstraße habe auch auf mehrere leere 1000 Liter fassende Tankbehälter übergegriffen, teilte die Feuerwehr in Düsseldorf mit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Passanten hatten das Feuer am Dienstagabend um 20.14 Uhr im Bereich Reisholz gemeldet.