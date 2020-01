„Angst vor Herausforderung“ : Düsseldorfer will Wildtiere in Australien retten

Düsseldorfer will Wildtiere in Australien retten

Düsseldorf Um von den Buschbränden betroffenen Wildtieren zu helfen, fliegt Stefan Bröckling ans andere Ende der Welt. Für den Einsatz in Australien sammelt der Düsseldorfer derzeit Spenden.

„In meinem ganzen Leben gab es keine Herausforderung, vor der ich so viel Angst hatte, wie vor den kommenden Wochen“, schreibt Bröckling, der derzeit seine Reise vorbereitet. Im sozialen Netzwerk gab es viel Zuspruch für die Aktion, die Bröckling zusammen mit anderen Tierrettern aus NRW in Angriff nimmt: Allein 400 Likes und 50 Kommentare mit Glückwünschen erhielt der Beitrag in der ersten halben Stunde.

In seinem Alltag rettet Stefan Bröckling Wild- und Haustiere in Düsseldorf und Umgebung, von verletzten Tauben und Katzen, die auf Bäumen festsitzen, bis zu Greifvögeln, die sich in Gebäude verirrt haben. Lange hat er die Tierrettung auf eigene Faust, unterstützt von seiner Lebensgefährtin, betrieben. Der Verein, den er gegründet hat, ermöglicht ihm, seine Vollzeittätigkeit – bis zu 1400 Einsätze im Jahr – zu finanzieren. Außerdem organisiert er so Helfer, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. 20 Arbeitsstunden bezahlt er sich selbst vom Vereinskonto, ist jedoch in der Woche oft mehr als 80 Stunden unterwegs.