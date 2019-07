Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Flingern

Düsseldorf Bei einem Wohnungsbrand in Flingern wurden in der Nacht zu Donnerstag zwei Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Eine Bewohnerin war im Spitzboden eingeschlossen.

In der Nacht zu Donnerstag ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ronsdorfer Straße in Flingern-Süd zu einem Brand gekommen. Gegen 0.49 Uhr informierten Anwohner die Feuerwehr, die mit starken Kräften zur Einsatzstelle ausrückte. Vor dem Haus warteten bereits viele Bewohner des Hauses auf die Feuerwehr. Sie vermuteten, dass sich nicht alle Personen aus dem Haus retten konnten. So schnell es ging, wurden Rettungstrupps mit Atemschutzgeräten in das Brandgeschoss und die zwei darüber liegenden Etagen geschickt.