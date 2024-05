Hy Studio in Düsseldorf Wo Frauen ihre Männer entfalten lassen

Noch nie waren Botox und andere Anti-Faltenmittel so akzeptiert und verbreitet wie heute – auch bei jungen Menschen. Volle Lippen, faltenfreie Stirn, glatte Wangen: Sich Nervengifte und Füllstoffe unter die Haut spritzen zu lassen, um jünger auszusehen, ist kein Tabu mehr. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl der Eingriffe in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. So melden es die Verbände für Schönheitschirurgie.