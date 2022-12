Prozess in Düsseldorf Bordellbesucher heimlich gefilmt und erpresst

Düsseldorf · In einem Düsseldorfer Bordell sollen heimlich Videos eines Freiers aufgenommen worden sein. Weil der Mann nicht wollte, dass seine Ehefrau die Bilder sieht, zahlte er einen sechsstelligen Betrag in 50-Euro-Scheinen an den Club-Chef. Der ist nun wegen Erpressung angeklagt.

19.12.2022, 18:00 Uhr

Eine Prostituierte wählte offenbar auf Anweisung des Club-Chefs ein Zimmer aus, in dem Kameras installiert waren. Foto: dpa/Andreas Arnold

Von Wulf Kannegießer